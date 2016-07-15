Архангельск, 15 июля, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Дмитрий Яскорский, являвшийся долгие годы главным архитектором Архангельской области и, покидает свой пост. Исполнять его обязанности в качестве заместителя министра — начальника управления архитектуры и градостроительства Архангельской области будет его заместитель Светлана Строганова.

Строительство жилых домов на берегу Северной Двины, не предусмотренное Генпланом

«За 28 с лишним лет работы было сделано много интересного и значимого, за что мне не стыдно. Сейчас дело всей моей жизни — завершение строительства кафедрального собора в Архангельске. Кроме того, не перестану заниматься защитой культурного наследия области, несмотря на множество преград», — прокомментировал Дмитрий Яскорский порталу news29.ru.

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Отметим, что в последние годы Яскорский активно выступал против застройки исторической части Архангельска, которое во многом велось вразрез с городским Генпланом. Однако споры с мэрией результата не дали, в зонах так называемых «красных линий» выросли торговые павильоны и жилые новостройки.

Несмотря на очевидный дефицит газонов в городе, областная столица продолжает настойчиво избавляться от свободных «пятачков». Так, в самом центре Архангельска, на перекрестке ул. Поморской и пр. Троицкий планируют построить Культурно-деловой центр. Проект, получивший неоднозначную оценку общественности, разработал Дмитрий Яскорский.

Напомним, что Дмитрий Яскорский также является автором Михаило-Архангельского кафедрального собора, церкви иконы Божией Матери «Взыскание погибших», памятника адмиралу Н. Г. Кузнецову.







