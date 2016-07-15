Киев, 15 июля, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Правительство Украины одобрило программу развития гидроэнергетики в стране на период до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба украинского Минтопэнерго, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Отмечается, что реализация проектов, предусмотренных указанной программой, «позволит достичь повышения устойчивости, надежности и эффективности работы Объединенной энергетической системы Украины за счет сбалансированной структуры мощностей, довести долю маневренных мощностей ГЭС и ГАЭС в общем балансе области до 15,5%, что создаст оптимальный баланс между различными видами энергогенерирующих мощностей на рынке электроэнергии в Украине и позволит стабилизировать цены на электроэнергию на экономически обоснованном уровне».

Согласно сообщению пресс-службы, дополнительными преимуществами от реализации программы будут: повышение качества электроэнергии; уменьшение выбросов продуктов горения от ТЭС на органическом топливе; уменьшение аварийности на ТЭС в связи с уменьшением непроектных маневровых режимов работы.

Также подчеркивается, что за счет прироста производства электроэнергии на ГЭС и работы ГАЭС будет получена значительная экономия органического топлива.

Кроме того, строительство ГЭС и ГАЭС позволит увеличить в регионах строительства количество рабочих мест до 3000 для выполнения работ в течение, по крайней мере, 5−6 лет и около 300−400 мест ─ на период работы ГЭС.

Отметим, что на сегодня удельный вес гидроэнергетики в балансе выработки электроэнергии на Украине составляет 8,6%. Как ранее заявил премьер Владимир Гройсман — «то, что мы имеем сегодня 8,6% удельного веса гидроэнергетики в балансе, является абсолютно несправедливым, мы должны увеличивать производство этой электроэнергии».