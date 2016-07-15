Рязань, 15 июля, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Мега-ферма на 500 голов крупного рогатого скота откроется в ООО «Надежда» в Александро-Невском районе Рязанской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, с ходом строительства объекта 15 июля ознакомились губернатор Рязанской области Олег Ковалев и председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров.

Jeroen Bennink Коровы

За первое полугодие надой на одну фуражную корову в хозяйстве составил 3 тыс. 774 кг, что на 127 кг больше, чем за аналогичный период прошлого года. После введения новой мега-фермы в конце 2016 года объем производствы продукции значительно вырастет.

Олег Ковалев и Андрей Макаров также побывали в физкультурно-спортивном комплексе «Александр Невский», новом детском саду на 100 мест и недавно отремонтированной ЦРБ.

«Для меня очень важно увидеть, как живут люди на местах, что называется, из первых уст, услышать непосредственно от них какие проблемы их волнуют больше всего, какие приоритеты они видят в развитии своих территорий, что нужно улучшить, по каким направлениям следует усилить федеральную поддержку. Это важно знать для того, чтобы все это учесть при формировании бюджета страны», — заключил Андрей Макаров.