Орел, 15 июля, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Пикет против установки памятника Ивану Грозному в Орле, на площадке у театра «Свободное пространство», пройдет 18 июля. Как сообщают организаторы акции, проведение пикета согласовано с администрацией Орла.

Цитата из к/ф «Иван Грозный». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1945. СССР Иван Грозный

Заявленное количество участников — 25 человек. Проводиться пикет будет с 17:00 до 20:00 прямо перед ступенями театра.

Целью проведения акции ее организаторы заявили защиту охранной зоны памятника федерального значения — здания Магистрата 1799 года постройки.

Участники пикета намерены собрать подписи под требованием в адрес мэра Орла отменить работы по установке памятника и объявить по этому вопросу публичные слушания.

Как сообщало ИА REGNUM, об установке памятника Ивану Грозному — официально монумент носит название «Основанию города» — было известно еще в конце 2015 года, однако скандал разразился месяц назад.

Памятник является подарком городу к 450-летию от Общественного международного фонда славянской письменности и культуры. Изначально его планировали установить на месте слияния рек Оки и Орлик. Однако после многочисленных обсуждений и согласований место установки неожиданно поменяли. Монумент Ивану Грозному решили установить у здания театра «Свободное пространство» на улице Карла Маркса.

Решение это вызвало возмущение, прежде всего, у коллектива театра, выступившего с заявлением против установки памятника. Выбор места авторы обращения назвали ошибочным: «…некогда здание магистрата, а ныне театра для детей и молодежи «Свободное пространство», располагающееся по адресу пл. Карла Маркса, 2, является памятником архитектуры и градостроительства федерального значения, о чем имеется соответствующий указ президента РФ. Прилежащая к такому объекту территория является охранной зоной, и устанавливать памятник перед входом в здание, это значит — внедряться в сложившуюся архитектурную композицию города».

Авторы обращения назвали выбор места сомнительным с точки зрения эстетики, а также напомнили, что таким образом город лишается одной из площадок — здесь регулярно проходят различные театральные акции: открытие и закрытие фестивалей, выступления артистов уличного театра; здесь устанавливается новогодняя елка. «Тыльная сторона памятника — неподходящий фон для всех подобных мероприятий», — говорится в заявлении.

Авторы обращения призвали «подумать и о смысловом контексте восприятия памятника: «Едва ли на просторах нашей необъятной страны найдется человек, не знающий картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». С Иваном Грозным этот образ прочно связан, поэтому на фоне театра для детей и молодежи это соседство выглядит абсурдным. Памятник устанавливается не на один год, и если при этом допускаются ошибки, то на их исправления уходят годы, а иногда и десятилетия».

Однако на этой неделе стало известно: на месте, утвержденном под установку памятника, уже начались работы — рабочие роют котлован. Таким образом, власти предпочли проигнорировать требования общественности.

Открытие памятника запланировано на 5 августа.