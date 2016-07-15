Чернигов, Украина, 15 июля, 2016, 17:22 — ИА Регнум. На Украине в Черниговской области произошел пожар на военном полигоне. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

mil.gov.ua На украинском полигоне

Сообщается, что во время учебных стрельб загорелась сухая трава и деревья на полигоне. В результате возникшего пожара разорвались боеприпасы. Площадь возгорания составила 10 гектаров.

На данный момент огонь потушен. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.