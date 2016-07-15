На Украине при пожаре на учебном полигоне взорвались боеприпасы
Чернигов, Украина, 15 июля, 2016, 17:22 — ИА Регнум. На Украине в Черниговской области произошел пожар на военном полигоне. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
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На украинском полигоне
Сообщается, что во время учебных стрельб загорелась сухая трава и деревья на полигоне. В результате возникшего пожара разорвались боеприпасы. Площадь возгорания составила 10 гектаров.
На данный момент огонь потушен. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.