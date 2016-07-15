Киев, 15 июля, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Украина готова вместе с Францией противостоять терроризму. Об этом 15 июля в ходе общения с прессой у французского посольства в Киеве заявил президент страны Петр Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

president.gov.ua Коленопреклонённый Порошенко у французского посольства

Глава украинского государства выразил соболезнования родным и близким погибших, в том числе украинца, возложил цветы около посольства Франции на Украине и оставил запись в книге скорби.

Порошенко назвал теракт циничным, поскольку он был организован в День взятия Бастилии — «праздника, который является символом французской революции и ценностей, позднее объединивших всю Европу».

«Украина плечом к плечу с нашими французскими партнерами и братьями готова прилагать все усилия для борьбы с терроризмом… Украина знает, что такое терроризм после российской агрессии на Востоке нашего государства. Украинцы хоронят своих героев, и делают все возможное, чтобы прекратить террористические атаки в Украине и по всему миру», — заявил Порошенко.

Глава государства отметил решительную реакцию французов и властей Франции на теракты.

«Я уверен в том, что наши объединенные усилия остановят террористические атаки, потому что так же, как это было в Париже, так же, как это было в Брюсселе, так же, как это было в других городах, наша позиция абсолютно четкая — нас не запугать, мы не боимся», — сказал Порошенко.

Он заверил, что «в эти тяжелые времена мы вместе с Францией».

Посол Франции на Украине Изабель Дюмон поблагодарила за поддержку украинский народ.

«Вчера, во время празднования 14 июля, я напоминала, какое значение имеет День взятия Бастилии и о символах: свободе, равенстве и братстве. Эти ценности как раз объединяют наши народы. Для нас важно, что Вы пришли, чтобы показать, что мы вместе», — сказала Дюмон.

Напомним, в Ницце во время празднования Дня взятия Бастилии в толпу людей въехал грузовик, после чего водитель расстрелял толпу. Среди многочисленных погибших — один гражданин Украины, еще двое украинцев получили незначительные травмы.