День памяти у посольства Франции в Москве — фоторепортаж
Москва, 15 июля, 2016, 18:53 — ИА Регнум.
В Москве к посольству Франции на Большой Якиманке москвичи и гости столицы целый день несут цветы, игрушки и свечи в память о погибших в результате теракта в Ницце. Почтить память жертв во Франции прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри и председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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У здания посольства установлен постамент с книгой, в которую пришедшие оставляют записи с соболезнованиями и призывами бороться с терроризмом во всем мире.
Днем прошла траурная акция, в ходе которой более 50 человек в тишине возложили цветы. Среди пришедших на акцию были молодые люди, исполнившие гимн Франции с флагом России в руках.
Кроме того, французская община во главе с послом Франции Жан-Морисом Рипером почтила память погибших в Ницце минутой молчания.
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Также к посольству приехал основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Напомним, 14 июля вечером в Ницце произошел теракт — водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Машина, не останавливаясь, давила людей на протяжении почти двух километров набережной, нападавший также открыл стрельбу. Среди погибших и пострадавших — студентка из Москвы.