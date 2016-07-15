Москва, 15 июля, 2016, 18:53 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов в память о жертвах теракта в Ницце

В Москве к посольству Франции на Большой Якиманке москвичи и гости столицы целый день несут цветы, игрушки и свечи в память о погибших в результате теракта в Ницце. Почтить память жертв во Франции прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри и председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джон Керри оставляет слова соболезнования в книге в память о жертвах теракта в Ницце

А также: Лавров и Керри едут почтить память жертв теракта к посольству Франции

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов в память о жертвах теракта в Ницце

У здания посольства установлен постамент с книгой, в которую пришедшие оставляют записи с соболезнованиями и призывами бороться с терроризмом во всем мире.

Молодые люди, исполняющие гимн Франции

Днем прошла траурная акция, в ходе которой более 50 человек в тишине возложили цветы. Среди пришедших на акцию были молодые люди, исполнившие гимн Франции с флагом России в руках.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посол Франции с супругой у мемориала из цветов в память о жертвах теракта в Ницце

Кроме того, французская община во главе с послом Франции Жан-Морисом Рипером почтила память погибших в Ницце минутой молчания.

Читайте также: В Москве память жертв теракта в Ницце почтили минутой молчания

Дарья Антонова ИА REGNUM Григорий Явлинский у посольства Франции в Москве

Также к посольству приехал основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Напомним, 14 июля вечером в Ницце произошел теракт — водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Машина, не останавливаясь, давила людей на протяжении почти двух километров набережной, нападавший также открыл стрельбу. Среди погибших и пострадавших — студентка из Москвы.