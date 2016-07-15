Ницца, Франция, 15 июля, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд после заседания Совета безопасности в Париже прибыл в Ниццу, передает Die Welt. Он собирается посетить больницу, где находятся пострадавшие в ходе ночного теракта.

elysee.fr Франсуа Олланд на заседании Совета Безопасности Франции

Как ранее сообщало ИА REGNUM, террористический акт в Ницце произошёл накануне, 14 июля. В этот день во Франции проходили массовые празднества в честь Дня взятия Бастилии. В толпу людей, прогуливающихся по Английской набережной, въехал грузовой автомобиль. Машина целенаправленно начала давить людей, при этом водитель открыл по участникам празднества огонь из автомата.

Полицейские застрелили водителя-убийцу. В автомобиле были обнаружены гранаты. Следствие установило личность водителя: им оказался человек с двойным гражданством — Франции и Туниса.

Олланд говорит о «террористическом характере» инцидента во французском городе.