Киев, 15 июля, 2016, 17:11 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, четверо солдат ВСУ получили ранения. Об этом сегодня, 15 июля, на брифинге в Киеве заявил спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

http://www.dn.npu.gov.ua/uk/publish/article/329024 Украинские силовики в Донбассе

По его словам, вчера на Луганщине позиции ВСУ были обстреляны в пгт. Станица Луганская, с. Сизое и Попасной. Лысенко сообщил, что на Донецком направлении ВС ДНР снизили интенсивность боевых действий.

«Вчера количество вражеских обстрелов уменьшилась в полтора раза, и составило 20 раз. При этом количество случаев применения минометов уменьшилось вдвое — до девяти. Наиболее сложная обстановка остается в промышленной зоне Авдеевки и в Зайцево. При этом минометы враг использует как днем, так и ночью», — сказал Лысенко.Он сообщил, что на Мариупольском направлении наиболее интенсивные боевые действия продолжаются в районе Марьинки, Красногоровки и в Приазовье, где ВС ДНР применяют артиллерию (выпущено 70 артснарядов) и минометы (50 мин).

«На участке фронта Березовое — Гранитное произошло около десяти единичных провокаций противника с использованием гранатометов, пулеметов и бронетехники… Всего вчера на Мариупольском направлении произошло 38 вражеских обстрелов, в том числе 11 — из тяжелого вооружения», — добавил Лысенко.

Представитель Киева также сообщил прессе, что 13−14 июля в г. Красный Луч (ЛНР) местное население якобы устроило митинг «против накопления военных мощностей в здании местного машиностроительного завода и расположения в городе крупнокалиберной артиллерии и ракетных установок «Град».

«Возмущенные жители заявили, что готовы предоставить силам «АТО» координаты казарм, складов и ангаров, чтобы нанести максимальный урон противнику», — заверил Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля источник в военном ведомстве ДНР заявил, что прошлой ночью под обстрел ВСУ попали позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Донецк (окрестности «Вольво-Центра»), Докучаевск, Зайцево, Михайловка, Васильевка, Коминтерново, Саханка, Ленинское, Ясиноватая. «По этим населенным пунктам было выпущено 208 мин калибрами 82 и 120 мм», — сказал источник.