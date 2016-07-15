Усть-Луга, Ленинградская область, 15 июля, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Первоначальный перечень участников проекта «Балтийский СПГ», который планируется строить в Усть-Луге Ленинградской области, может измениться и станет похожим на проект завода по сжижению газа «Сахалин — 2». Об это сегодня, 15 июля, знакомый с ситуацией источник сообщил РИА Новостям.

pixabay.com Флаг Японии

Структура участников проекта может претерпеть изменения, так как вкладывать средства в проект, помимо Shell, могут еще две компании, в том числе и японские. При этом собеседник агентства не уточнил, какие именно компании из Японии могут получить долю в проекте. Таким образом проекта «Балтийский СПГ» может стать похожим по списку частников на «Сахалин — 2».

Напомним, что 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Газпром» и англо-голландский нефтегазовый гигант Royal Dutch Shell подписали меморандум о взаимопонимании по поводу совместного сооружения завода «Балтийский СПГ», целевыми рынками для которого являются Испания, Португалия, Великобритания, Индия, Латинская Америка и Египет.

Сегодня, 15 июля, также стало известно о том, что «Газпром» рассмотрит возможность участия немецких компаний в проекте по строительству завода по сжижению природного газа в Ленинградской области. Соответствующее заявление сделал на форуме «Петербургский диалог» гендиректор «Газпром СПБ Санкт-Петербург» Сергей Густов. Он отметил, что в настоящее время успешно идут переговоры с Linda, компаниями Siemens, BASF, TGR и другими.

Согласно плану, завод «Балтийский СПГ» должен быть построен в районе морского порта Усть-Луга. Мощность завода составит десять миллионов тонн в год. В будущем возможно увеличение мощностей до 15 млн тонн. Завод должны будут ввести в эксплуатацию в декабре 2021 года. Обсуждают этот проект в рамках совместной глобальной работы российского «Газпрома» с нидерландско-британской Shell. Это сотрудничество предполагает также строительство газопровода «Северный поток — 2», расширение сахалинского завода СПГ и другое.

В 2013 году «Газпром» и Ленобласть подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве при реализации проекта строительства завода по производству сжиженного газа. Тогда представители газовой компании заявляли, что холдинг планирует привлечь партнеров, общая доля которых составит не более 49%. Как заявил в июне главы «Газпрома» Алексея Миллера, российский холдинг и Shell до завершения текущего года намерены определить ключевые условия строительство СП по «Балтийскому СПГ».

Что касается проекта «Сахалин — 2», то он первый и пока единственный завод по сжижению природного газа на территории России. Здесь операторами выступают Sakhalin Energy, где «Газпром» имеет половину акций и еще одну, компании Shell принадлежит 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 15 июня на форуме «Петербургский диалог» замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцовсообщил, что к 2035 году Россия и страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличат объем потребления сжиженного природного газа «СПГ» до пяти миллионов тонн в год. Также к 2035 году РФ, по словам спикера, будет поставлять в другие страны более чем 70 млн тонн СПГ ежегодно. Успешной реализации этих планов будет способствовать строительство и эксплуатация новых заводов по сжижению природного газа. Так, в будущем году планируется запустить «Ямал СПГ», а на стадии проектирования, помимо «Балтийского СПГ», находятся «Дальневосточный СПГ» и «Печора СПГ».