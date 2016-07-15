Москва, 15 июля, 2016, 16:51 — ИА Регнум. В Госдуме заявили о необходимости стремиться к заключению международных соглашений, содержащих наднациональные нормы, обеспечивающие безопасность и адекватное наказание преступников, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

pixabay.com Остановить терроризм

Произошедшее ночью в Ницце имеет отношение и к теме миграции, и к теме современных вызовов, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»). «В числе причин роста террористической активности в Европе — кризис с беженцами, события в Сирии, вынужденная безучастность стран, зависимых от США, и нежелание их правительств адекватно воспринимать ситуацию», — отметил он в Facebook.

«Мы все видим, что западные СМИ весьма избирательны в освещении событий. Если на крушение малайзийского Боинга мир отозвался бурно, то, например, про жертв авиации воздушных сил Украины или иранского лайнера, сбитого американцами, говорили очень мало. Но ведь речь идет о человеческих жизнях! Как можно отмалчиваться?» — указал парламентарий.

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«Безнаказанность множит число жертв. Мы можем на уровне страны принимать сколь угодно жесткие законы по отношению к террористам, но если нас не поддержат другие страны, трагедии продолжатся», — уверен Никонов. По его мнению, «необходимо, преодолевая разногласия, искать общие пути борьбы с международным терроризмом, стремиться к заключению международных соглашений, содержащих наднациональные нормы, обеспечивающие безопасность и адекватное наказание преступников».

Накануне исламист Мохамед Лахуайедж Бахлель направил свой грузовик на собравшихся на Английской набережной людей, в результате чего погибли 84 человека. Власти Франции квалифицировали это нападение как террористический акт.