Минск, 15 июля, 2016, 16:50 — ИА Регнум. В ходе состоявшихся 15 июля в Анкаре белорусско-турецких межмидовских консультаций обсуждён широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня, а также согласован план действий на 2016−2017 годы по развитию двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

пресс-служба МИД Белоруссии Замминистра иностранных дел Белоруссии Елена Купчина и министр лесного хозяйства и водных ресурсов Турции Вейсель Эроглу

В переговорах приняли участие делегации, которые возглавили замминистра иностранных дел Турции Али Кемаль Айдын и замминистра иностранных дел Белоруссии Елена Купчина. Как отметили в МИД постсоветской республики, участниками встречи «особый акцент был сделан на дальнейшем развитии белорусско-турецкого диалога высокого уровня».

Помимо этого Купчина встретилась с председателем турецкой части Белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии, министром лесного хозяйства и водных ресурсов Турции Вейселем Эроглу. Чиновники обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также подготовку к очередному заседанию межправкомиссии в Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Минск не поддержал санкции в отношении Турции, введённые другой частью Союзного государства Белоруссии и России. Александр Лукашенко уверен, что в Турцию можно сбыть много белорусских товаров, а также задействовать турецких инвесторов в модернизации белорусских госпредприятий легпрома.