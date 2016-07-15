Москва, 15 июля, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри направляются к посольству Франции в Москве для возложения цветов в память о жертвах теракта в Ницце. Об этом 15 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Джон Керри и Сергей Лавров приносят свои соболезнования послу Франции

Как ожидается, помимо возложения цветов, оба министра оставят записи в книге выражения соболезнований.

Напомним, теракт во французской Ницце произошёл накануне поздно вечером. В толпу собравшихся на набережной людей, пришедших для того, чтобы посмотреть праздничный салют в честь годовщины Дня взятия Бастилии, въехал грузовик и начал наезжать на людей, совершая зигзаги. По имеющейся информации, грузовик в общей сложности проехал около двух километров, наезжая на людей, после чего террорист, находившийся за рулём, был ликвидирован. Некоторые очевидцы утверждают, что в толпе была слышна стрельба. По последним данным, погибли более 80 человек, в том числе одна гражданка РФ.