Москва, 15 июля, 2016, 16:38 — ИА Регнум. У посольства Франции в Москве прошла минута молчания в память о погибших в теракте в Ницце. Жители и гости столицы несут цветы и свечи к зданию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Минута молчания у посольства Франции

Свои соболезнования выразил посол Франции. Также у здания посольства прошла траурная акция, в ходе которой порядка 50 молодых людей возложили цветы в память о погибших и пострадавших. В посольстве ожидают приезда главы МИД России Сергея Лаврова.

Напомним, 14 июля в Ницце произошел теракт. Грузовик протаранил толпу людей на Английской набережной. В результате инцидента пострадали порядка 80 человек.

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