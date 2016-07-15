Монтевидео, 15 июля, 2016, 16:30 — ИА Регнум. «Мы точно знаем, что мы должны делать в этой ситуации. В духе свободы, равенства и братства мы должны сопротивляться всем, кто террором и с целью уничтожения действует против наших ценностей», — заявил Гаук во время визита в Уругвай.

Sebastian Hillig Иоахим Гаук

«Мы готовы защищать и оберегать наши ценности», — добавил президент ФРГ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, террористический акт в Ницце произошёл накануне, 14 июля. В этот день во Франции проходили массовые празднества в честь Дня взятия Бастилии. В людей, прогуливающихся по Английской набережной, врезался грузовой автомобиль. Машина целенаправленно начала давить толпу, при этом водитель открыл по участникам празднества огонь из автомата.

Полицейские застрелили водителя — убийцу. В автомобиле были обнаружены гранаты. Следствие установило личность водителя: им оказался человек с двойным гражданством — Франции и Туниса.