Москва, 15 июля, 2016, 16:28 — ИА Регнум. В ходе весенней 2016 года призывной кампании для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы России, другие войска и воинские формирования было призвано и направлено 155 тыс. граждан РФ. Задание, установленное Указом президента РФ, выполнено в полном объеме, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Весенний призыв

Из числа призванных на военную службу и отправленных в войска более 26 тыс. граждан с высшим образованием.

В ходе проведения весеннего призыва 2016 года количество отправленных граждан для прохождения военной службы в научные и научно-производственные роты по итогам отбора составило около 400 человек.

В соединения и воинские части весной 2016 года направлены более 20 тыс. граждан, подготовленных по военно-учетным специальностям, в том числе около 17 тыс. — в ДОСААФ России.

На альтернативную гражданскую службу направлены 319 граждан (осенью 2015 года — 392 чел.).

Впервые в Вооруженные силы РФ были направлены граждане, подготовленные по военно-учетным специальностям Воздушно-десантных войск. В ВДВ для прохождения дальнейшей службы было направлено около 700 человек.

Как отметили в военном ведомстве, в ходе проведения весенней призывной кампании родителям (более 10 тыс.) и представителям общественных организаций (более 2 тыс.) была предоставлена возможность участвовать в работе призывных комиссий.