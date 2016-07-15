Ницца, Франция, 15 июля, 2016, 16:24 — ИА Регнум. В Международном аэропорту Ниццы (Франция) проводится эвакуация пассажиров. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает Associated Press со ссылкой на очевидцев.

OliBac Аэропорт Ниццы с высоты птичьего полёта

Сообщается, что аэропорт блокирован французскими военными. Точные причины эвакуации неизвестны, по неподтверждённым данным, в одном из терминалов был обнаружен бесхозный багаж.

Напомним, накануне исламист Мохамед Лахуайедж Бахлель направил свой грузовик на собравшихся на Английской набережной людей, в результате чего погибли 84 человека. Власти Франции квалифицировали это нападение, как террористический акт.

По данным полиции, преступник отстреливался из пистолета, пока не был убит.

Среди погибших есть одна гражданка Российской Федерации.