Ростов-на-Дону, 15 июля, 2016, 16:18 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ООО «Ростовское парковочное пространство» выдает льготникам парковочные места. Как сообщили ИА REGNUM в администрации областного центра 15 июля, система платных стоянок заработает до конца июля.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Паркомат

Воспользоваться правом бесплатной парковки смогут жильцы домов, «расположенных в границах одного кадастрового квартала от места платной парковки». На одного человека выделяется одно разрешение. Также льготами могут воспользоваться инвалиды, участники Великой Отечественной войны.

Платные парковки в тестовом режиме заработали в конце апреля. Более 2 тыс. человек воспользовались регистрацией на сайте компании-инвестора и с помощью мобильного приложения. Но оставить свои машины автовладельцы могли пока бесплатно. После ввода системы в эксплуатацию стоить час парковки будет 35 рублей.

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Напомним, что ростовчанка попросила городских чиновников о бесплатных парковочных местах для многодетных семей. Мать трёх маленьких детей разместила инициативу на портале администрации областного центра в рубрике «Активный ростовчанин». Но согласием власти так и не ответили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на первом этапе ввода в эксплуатацию платных парковок 1 тыс. машиномест будет расположена в границах улиц Красноармейская, Максима Горького и Пушкинская, Театрального проспекта, переулков Доломановский, Газетный, проспектов Соколова и Чехова. В течение всего года в центре планируется обустроить около 6,5 тыс. парковочных мест.

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