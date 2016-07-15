Москва, 15 июля, 2016, 15:58 — ИА Регнум. В России продажи импульсного мороженого (трубочки, эскимо, стаканчики) за последний год выросли на 15%. В 2015 этот показатель был 9%,. Такие данные опубликованы на сайте компании Nielsen.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Мороженое!

Импульсное мороженое в России составляет более 70% всей категории как в денежном, так и в натуральном выражении. Другие сегменты — мультипорционное мороженое (рулеты, торты, коробки) и конфеты-мороженое — снижаются в продажах.

Почти 50% объемов мороженого проходит через средний ценовой сегмент, продажи в котором за последний год стали больше на 10%. Самое динамичное развитие отмечается в эконом-сегменте, составляющем чуть более 30% продаж категории. Объемы реализации премиум-сегмента за год снизились.

Собственные торговые марки сетей (СТМ) в категории мороженого стали заметно популярнее за последний год: их продажи выросли на 13%.

Примечательно, что 68% жителей России выбирают мороженое отечественного производства и лишь 10% любят международные марки.

Стоит отметить, что пик продаж мороженого в России традиционно приходится на июль.