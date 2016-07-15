Москва, 15 июля, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере и находящийся в СИЗО Лефортово (Москва), намерен прекратить голодовку. Об этом сообщил правозащитник Андрей Бабушкин, передают «Вести».

marinamarusya13 Пустая тарелка

Бабушкин уточнил, что Белых, который вскоре после ареста объявил голодовку, «позитивно отнёсся к предложению прекратить голодать». Обвиняемый во взяточничестве чиновник в настоящее время получает «менее тысячи килокалорий». При этом, как сказал Бабушкин, у арестованного «проблема с выводом шлаков из организма».

Бабушкин подчеркнул, что Белых требуется минеральная вода, которой нет в СИЗО. Отмечается, что в камере у губернатора есть телевизор и книги. При этом состояние матрасов правозащитники сочли неудовлетворительным.

Напомним, Белых был задержан 24 июня 2016 года по подозрению в получении крупной взятки. Через некоторое время после ареста он объявил голодовку.