Пекин, 15 июля, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала 15 июля Китай и Филиппины разрешить территориальный спор в Южно-Китайском море мирным способом, сообщает France Press.

Voice of America Территориальный спор в Южно-Китйском море

Дипломат не стал настаивать на том, чтобы Пекин придерживался решения Постоянной палаты третейского суда в Гааге, согласно которому претензии КНР на территории в Южно-Китайском море являются необоснованными.

По словам Могерини, страны-члены ЕС признают решение арбитража, принявшего решение в пользу Филиппин. Она отметила, что Брюссель не занимает какой-либо позиции по такого рода вопросам.

Напомним, в январе 2013 года Филиппины в одностороннем порядке обратились в международный арбитраж с просьбой уладить территориальной спор в Южно-Китайском море. Постоянная палата третейского суда в Гааге приняла данный вопрос к рассмотрению 29 октября 2015 года.

12 июля 2016 года арбитраж в Гааге объявил о своем решении относительно заявки Филиппин на разрешение территориальных споров с Китаем вокруг островов в Южно-Китайском море, признав претензии и действия Пекина в регионе незаконными.