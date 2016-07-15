Москва, 15 июля, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Жители Европейской и Центральной части России в течение недели смогут наблюдать в ночном небе пролетающую Международную космическую станцию (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.

NASA Международная космическая станция

«С 15 по 22 июля 2016 г. продлится период ночной видимости МКС над Россией, — говорится в сообщении. — МКС можно будет заметить невооруженным глазом после полуночи в виде яркой быстро двигающейся звезды».

При этом в сообщении отмечается, что гражданам страны телескопы или бинокли для наблюдений не понадобятся.

«МКС движется очень быстро, и поймать ее с помощью оптического прибора крайне сложно, — говорится в сообщении. — А вот невооруженным глазом при определенных условиях она видна очень хорошо».