Махачкала, 15 июля, 2016, 15:44 — ИА Регнум. С начала 2016 года в Дагестане обвинены в коррупционных преступлениях 78 человек. В их числе семь глав муниципальных образований, один депутат органа законодательной власти, десять сотрудников правоохранительных органов, пять заведующих дошкольными образовательными учреждениями, два директора школ, семь руководителей коммерческих организаций. Об этом ИА REGNUM 15 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Право

Больше всего преступлений коррупционной направленности совершено по статье УК РФ «Мошенничество». Нести наказание по обвинению в таких преступлениях будут 32 человека. Еще 18 должностных лиц осуждены за дачу взятки. А вот за получение незаконного денежного вознаграждения — всего 12. Растратчиками или расхитителями госсобственности признаны 13 человек.

Ущерб, причиненный коррупционными преступлениями, превысил 18,3 млн рублей. Во время проведения следственных действий было возвращено государству свыше 10 млн рублей. Еще 7,7 млн рублей потребовала вернуть прокуратура по пяти искам о возмещении вреда, причиненного преступлениями.

Несмотря на многочисленность выявленных преступлений коррупционной направленности, наказание в виде реального лишения свободы досталось лишь одному обвиняемому. 40 человек приговорены к лишению своды условно, еще 36 отделались штрафами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане в настоящее время развернула активную деятельность партия «Народ против коррупции», которая намеревается принять участие в выборах в Народное собрание республики нынешней осенью. По мнению ряда экспертов, эта партия может стать для главы Дагестана Рамазана Абдулатипова опорой в решении одной из самых болезненных для республики проблем.