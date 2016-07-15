Минск, 15 июля, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Ленинского района города Минска, сообщает Следственный комитет Белоруссии.

пресс-служба Следственного комитета Белоруссии

Следком принял решение о возбуждении уголовного дела на основании проверки, проведённой сотрудниками ГУБОПиК МВД. Расследование ведёт СКРБ.

«Согласно данным следствия, должностное лицо превысило свои служебные полномочия, что повлекло причинение ущерба одному из предприятий Ленинского района Минска, — сказано в официальном сообщении. — Действия должностного лица квалифицированы следствием по части 3 статьи 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь (превышение служебных полномочий), в его отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается в тесном взаимодействии с МВД Республики Беларусь».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня Верховный суд Белоруссии поставил точку в уголовном деле члена Совета Республики Нацсобрания Белоруссии и бывшего директора Витебской птицефабрики Анны Шарейко. Она была признана виновной в совершении коррупционных преступлений, но освобождена из-под стражи прямо в зале суда со снятием судимости. Шарейко трудоустроена гендиректором на Витебской птицефабрике.

Не менее показательный случай, связанный с превышением служебных полномочий руководителем — «дело Бережкова»: генеральный менеджер хоккейного клуба «Динамо-Минск» Владимир Бережков обвинялся в злоупотреблениях служебными полномочиями и нанесении ущерба клубу, признал вину, компенсировал материальный ущерб, был освобождён и трудоустроен в «Белорусскую федерацию футбола», где возглавил департамент по маркетингу и коммуникациям, сразу же занявшись «вышиванками».