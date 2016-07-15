Воронеж, 15 июля, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Нарушения в шести детских оздоровительных лагерях, расположенных в пригороде Воронежа, выявили прокуроры в ходе проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры. По итогам проверки представление внесено мэру Воронежа.

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В детских лагерях не соблюдались требования противопожарного режима и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также к антитеррористической защищенности.

Так, в четырех лагерях — «Костер», «Кировец», «Алмаз», «Восток-4» — администрацией лагеря не соблюдались правила эксплуатации осветительных приборов, не были обозначены места хранения средств пожаротушения. В лагерях «Полет» и «Костер» работали не все камеры видеонаблюдения, установленные на территории заведений.

В ряде учреждений должным образом не организован питьевой режим, а в «Голубой экран», «Кировец», «Алмаз» и «Полет» поставлялись продукты животноводства без сертификатов их качества.

По результатам проверок были возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»), которые направлены для рассмотрения в уполномоченные органы.

Поставщик питания уже привлечен к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ («Нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продуктов животноводства») — ему назначен штраф в 14 тыс. рублей.

Проверки состояния детских лагерей в регионе проводятся периодически, однако в этом году внимание к ситуации с детским отдыхом значительно выросло — после трагедии в Карелии, где погибли 14 детей.

Всего в Воронеже в этом году работает 12 стационарных детских лагерей, до конца сезона в них отдохнут более семи тысяч детей.