Цхинвал, 15 июля, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Сотрудники Комитета госбезопасности изъяли гранату, которую неизвестные прикрепили к двери гаража в одном из микрорайонов Цхинвала.

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Как сообщили в пресс-службе МЧС, взрывное устройству было обнаружено утром 15 июля.

«Граната РГД по предварительным данным была прикреплена к двери одного из гаражей во дворе многоэтажного дома. Сотрудники КГБ оперативно среагировали на сообщение о взрывном устройстве и изъяли опасный предмет», — сказали в МЧС.

В настоящее время проводится расследование, правоохранительные органы пытаются установить причастных к этому инциденту.