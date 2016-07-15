Вологда, 15 июля, 2016, 15:34 — ИА Регнум. 15 пожаров, произошедшие на деревянных домах в исторической части Вологды в 2015 — 2016 годах, признаны поджогами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала координатор градозащитного движения «Настоящая Вологда» Ольга Смирнова, ссылаясь на данные, полученные в региональном управлении МЧС.

newsvo.ru Дом Агаркова

«К сожалению, в городе сложилась просто устрашающая ситуация с намеренными поджогами в исторической части города. Об этом свидетельствуют и данные ГУ МЧС, которые мы получили по итогам встречи с временно исполняющим обязанности начальника начальника областного МЧС Василием Балчуговым. Симптоматично, что большинство пожаров произошли в домах, находящихся в муниципальной собственности. Причем часто это здания, которые выставлены на приватизацию. Мы считаем, что совокупность данных фактов дает основания утверждать, что пожары — это прямая ответственность Администрации города Вологды, своими действиями или бездействиями приводящая к уничтожению памятников архитектуры и исторических зданий, имеющих охранный статус».

В списке утраченных зданий градозащитников — три памятника архитектуры. В том числе объект культурного наследия 1900 года постройки — дом дворянина Агаркова.

Всего, по данным градозащитников, начиная с 2015 года, пожары произошли на 11 исторически ценных зданиях Вологды: это дом Агаркова (Чернышевского, 35), дом Канарейкина — Колесниковой (Челюскинцев, 17/Кирова, 17), пожарная каланча на Чернышевского (памятник архитектуры), дом на Гоголя, 96 — памятник деревянного зодчества, «сталинка» на Чернышевского, 14а, флигель при доме Зубова середины 19 века на Чернышевского, 12, который дважды горел и выгорел полностью, заурядный дореволюционный дом на Набережной VI-й армии, 167, заурядный дом XIX века на Благовещенской, 39а, деревянный дом начала ХХ века на Путейской, 1, который также дважды горел и выгорел полностью, Городской дом культуры на Набережной VI-й Армии и Красные казармы на Чернышевского.