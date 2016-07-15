Ростов-на-Дону, 15 июля, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Женская сборная России по гандболу в Новогорске продолжает подготовку к Олимпиаде-2016. В Рио-де-Жанейро команда должна отправиться в оптимальной форме, чтобы не подвести болельщиков, считает игрок ГК «Ростов-Дон» и национальной команды Майя Петрова. «Мы готовимся к Олимпиаде очень тщательно, работаем по полной программе», — привели слова спортсменки ИА REGNUM в пресс-службе донского клуба 15 июля.

vk.com/rostovhandball Гандбол

«Понимаем, что к нам будет приковано большое внимание. Повышенную ответственность, конечно, чувствуем. Думаю, успешное выступление нашей сборной на Олимпиаде станет большим толчком для развития российского гандбола», — сказала Майя Петрова.

Отметим, что на следующей неделе россиянки проведут товарищеские встречи со сборными Швеции, Нидерландов и Черногории. Это будет своеобразный просмотр, по итогам которого будет назван окончательный состав сборной РФ, который отправиться защищать цвета российского триколора на главных играх четырехлетия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в составе дружины Евгения Трефилова тренируются восемь ростовчанок. Из числа подопечных Яна Лесли в Подмосковье отправились Анна Сень, Владлена Бобровникова, Анна Вяхирева, Ольга Черноиваненко, Майя Петрова, Анна Седойкина, Екатерина Ильина и Ксения Макеева.

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