Москва, 15 июля, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Курс, взятый на восстановление отношений между Москвой и Анкарой, поддержали 27% российских граждан. Об этом свидетельствуют данные, полученные фондом «Общественное мнение» (ФОМ), пишет газета «Коммерсантъ».

politobzor.net Конфликт России и Турции

Согласно результатам опроса, проведённого ФОМ, 60% граждан России считают, что Москва не должна торопиться сближаться с Анкарой. Восстановление отношений с Турцией нашло поддержку лишь у 27% опрошенных.

К решению президента России Владимира Путина об отмене запрета на продажу туров в Турцию положительно отнеслись 42% российских граждан. 39% сочли этот шаг Москвы неверным.

Большинство российских граждан (55%) считают, что в восстановлении двусторонних отношений в наибольшей степени заинтересована Турция. По мнению 28% опрошенных интерес можно считать обоюдным. Лишь восемь процентов высказали мнение, что России восстановление сотрудничества выгоднее, чем Турции.

Напомним, запрет на туристические поездки из России в Турцию был введён в ноябре 2015 года после того, как турецкие ВВС сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24. 27 июня 2016 года глава Турции Реджеп Эрдоган направил в Москву письмо с извинениями за сбитый истребитель и гибель российского лётчика Олега Пешкова. После этого президент России пообещал возобновить туристическое сообщение с Турцией.