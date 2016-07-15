Руза, Московская область, 15 июля, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Пострадавшие во время урагана, пронесшегося по Московскому региону в ночь на 14 июля, все еще остаются в больницах. Четыре человека находятся под наблюдением врачей в Рузе, а еще пять — в Можайском районе, сообщает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

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«После стихии в больнице в Рузе находятся четыре человека. В Можайском районе пять человек также под наблюдением врачей. Им оказывается помощь. Состояние всех пострадавших средней степени тяжести», — пояснил собеседник агентства.

Новых обращений за медицинской помощью после грозы не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 13 на 14 июля 2016 года по Москве и Московской области прошел грозовой фронт, названный самым сильным за последние годы. В Подмосковье повалены сотни деревьев, разрушены жилые дома. 17 человек пострадали и один погиб. В Рузском районе установлен режим ЧС.