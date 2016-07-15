Москва, 15 июля, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Перспектива того, что Польша одобрит проект «Северный поток — 2», высока. Такую точку зрения озвучит в четверг, 14 июля, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. Он сообщил об этом журналистам, комментируя возможность получения разрешения от польского регулятора ‎на строительство газопровода.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Польши

Как сказал Зубков, согласие от польской стороны «должно быть обязательно». По словам председателя совета директоров, в настоящее время «Газпром» вместе с зарубежными партнерами активно ведет работу по реализации проекта. В связи с этим «Северный поток — 2», который должен поставлять «голубое топливо» из РФ в Европу, имеет большие перспективы для реализации, считает Зубков.

В то же время Польша, как Украина и Прибалтика, является активным противником строительства магистрального газопровода. Так, в декабре 2015 года главы Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда после встречи публично выразили протест против сооружения «Северного потока — 2». По словам Порошенко, и украинская, и польская стороны твердо считают строительство газопровода недопустимым. Поэтому они координируются с партнерами из Словакии, Прибалтики, Италии и «огромным количеством стран ЕС».

Украинский лидер в очередной раз заявил, что реализация «Северного потока — 2» является лишь политическим решением и не имеет экономических предпосылок. Соответствующую позицию поддержал глава Польши. Он также подчеркнул, что его страна категорически сопротивляется возможности запуска газопровода.

Однако интересно, что Польша, громко заявляя о своей «твердой позиции» по сооружению газопровода, на самом деле может быть заинтересована в реализации проекта. Так, в июне текущего года газета «Взгляд» со ссылкой на двух независимых и близких к ситуации источников писала о том, что Варшава хочет покупать газ, который будет поставляться через российский газопровод. Член правления немецкой компании Wintershall (дочернее предприятие BASF) Тис Тиссен заявил, что польская сторона запросила поставки в объеме 11 миллиардов кубометров газа каждый год по «Северному потоку — 2».

До этого Варшава во второй раз отложила рассмотрение ходатайства о выдаче разрешения на создание совместного предприятия Nord Stream 2 AG. Однако, когда Тиссен отвечал на вопрос журналистов по поводу позиции польского регулятора в отношении магистрального газопровода, отметил, что в результате реализации проекта Польша получит интересующий ее газ, поэтому ей нет смысла торпедировать проект. В связи с этим член правления Wintershall сказал, что ждет, что польский регулятор примет положительное решение.

Критики проекта «Северный поток — 2», который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря, часто заявляют об отсутствии экономических оснований для сооружения газопровода. В то же время представители российской власти не раз заявляли о том, что новый газопровод наоборот повысит энергетическую безопасность стран ЕС, увеличив мощности подачи топлива в Европу по дну Балтийского моря и снизив риски стран-транзитеров. Более того, аналогичную точку зрения разделяют аналитики Европейского центра по вопросам безопасности энергетики и ресурсов (EUCERS) и Королевского колледжа Лондона. Как ранее передавало ИА REGNUM, аналитики считают, что «Северный поток — 2» не станет врагом энергобезопасности ЕС и Великобритании, а наоборот, будет способствовать развитию энергетической безопасности европейских государств.

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Также напомним, что в среду, 13 июля, сообщалось о том, что ЕС готов обсудить с Россией проект строительства газопровода, сообщил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович. Однако, по его словам, сохранение транзита через Украину — основное условие для эффективных переговоров с Москвой по «Северному потоку — 2».