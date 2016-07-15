Газпром: Польша должна одобрить Nord Stream-2
Москва, 15 июля, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Перспектива того, что Польша одобрит проект «Северный поток — 2», высока. Такую точку зрения озвучит в четверг, 14 июля, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. Он сообщил об этом журналистам, комментируя возможность получения разрешения от польского регулятора на строительство газопровода.
Как сказал Зубков, согласие от польской стороны «должно быть обязательно». По словам председателя совета директоров, в настоящее время «Газпром» вместе с зарубежными партнерами активно ведет работу по реализации проекта. В связи с этим «Северный поток — 2», который должен поставлять «голубое топливо» из РФ в Европу, имеет большие перспективы для реализации, считает Зубков.
В то же время Польша, как Украина и Прибалтика, является активным противником строительства магистрального газопровода. Так, в декабре 2015 года главы Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда после встречи публично выразили протест против сооружения «Северного потока — 2». По словам Порошенко, и украинская, и польская стороны твердо считают строительство газопровода недопустимым. Поэтому они координируются с партнерами из Словакии, Прибалтики, Италии и «огромным количеством стран ЕС».
Украинский лидер в очередной раз заявил, что реализация «Северного потока — 2» является лишь политическим решением и не имеет экономических предпосылок. Соответствующую позицию поддержал глава Польши. Он также подчеркнул, что его страна категорически сопротивляется возможности запуска газопровода.
Однако интересно, что Польша, громко заявляя о своей «твердой позиции» по сооружению газопровода, на самом деле может быть заинтересована в реализации проекта. Так, в июне текущего года газета «Взгляд» со ссылкой на двух независимых и близких к ситуации источников писала о том, что Варшава хочет покупать газ, который будет поставляться через российский газопровод. Член правления немецкой компании Wintershall (дочернее предприятие BASF) Тис Тиссен заявил, что польская сторона запросила поставки в объеме 11 миллиардов кубометров газа каждый год по «Северному потоку — 2».
До этого Варшава во второй раз отложила рассмотрение ходатайства о выдаче разрешения на создание совместного предприятия Nord Stream 2 AG. Однако, когда Тиссен отвечал на вопрос журналистов по поводу позиции польского регулятора в отношении магистрального газопровода, отметил, что в результате реализации проекта Польша получит интересующий ее газ, поэтому ей нет смысла торпедировать проект. В связи с этим член правления Wintershall сказал, что ждет, что польский регулятор примет положительное решение.
Критики проекта «Северный поток — 2», который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря, часто заявляют об отсутствии экономических оснований для сооружения газопровода. В то же время представители российской власти не раз заявляли о том, что новый газопровод наоборот повысит энергетическую безопасность стран ЕС, увеличив мощности подачи топлива в Европу по дну Балтийского моря и снизив риски стран-транзитеров. Более того, аналогичную точку зрения разделяют аналитики Европейского центра по вопросам безопасности энергетики и ресурсов (EUCERS) и Королевского колледжа Лондона. Как ранее передавало ИА REGNUM, аналитики считают, что «Северный поток — 2» не станет врагом энергобезопасности ЕС и Великобритании, а наоборот, будет способствовать развитию энергетической безопасности европейских государств.
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Также напомним, что в среду, 13 июля, сообщалось о том, что ЕС готов обсудить с Россией проект строительства газопровода, сообщил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович. Однако, по его словам, сохранение транзита через Украину — основное условие для эффективных переговоров с Москвой по «Северному потоку — 2».