Душанбе, 15 июля, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Министерство финансов Таджикистана ожидает роста реального ВВП в 2018 году до 11,63%, а в 2019 — до 11,98% после замедления до 2% в 2017, сообщило CA-News.

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Согласно прогнозам по основным макроэкономическим показателям, необходимым для составления госбюджета страны на 2017−2019 годы, в 2017 году объем внутреннего валового продукта составит 58,9 млрд сомони (477 млрд рублей), в 2018 ВВП прогнозируется на уровне 65,8 млрд (533 млрд руб.), а в 2019 году — 73,6 млрд (596,2 млрд руб.).

В 2016 году ожидается рост экономики на уровне 7%, согласно прогнозам, ВВП составит 57,7 млрд сомони (467, млрд руб.).

Отметим, что, по данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, в первом квартале 2016 года рост ВВП относительно аналогичного периода прошлого года составил 6,5%.