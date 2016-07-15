Москва, 15 июля, 2016, 15:15 — ИА Регнум. По результатам проведенных проверок юридических лиц Рособрнадзором полностью приостановлено действие государственной аккредитации программ высшего образования в 6 российских вузах, частично — в 17 учебных заведениях, сообщили в ведомстве.

Роман Нагорный Учебная аудитория

В частности, частично приостановил действие государственной аккредитации на ведение образовательной деятельности в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) и университете «Синергия».

Кроме того, частично ведомством приостановлено действие аккредитации по программам высшего и среднего профессионального образования в Дальневосточном высшем мореходном училище — филиале Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета, Московском психолого-социальном университете, Пензенской государственной сельскохозяйственной академии, Самарской государственной сельскохозяйственной академии, Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича, Воронежском институте экономики и социального управления, Донском государственном аграрном университете, Государственном аграрном университете Северного Зауралья, Невинномысском технологическом институте — филиале Северо-Кавказского федерального университета, Уральском институте экономики, управления и права, Санкт-Петербургском институте управления и права, Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте им. Кортунова — филиале Донского государственного аграрного университета, Горском государственном аграрном университете, Институте менеджмента, маркетинга и финансов, а также Северном институте предпринимательства.

Полностью приостановлено действие госаккредитации программ высшего образования в Сергиево-Посадском гуманитарном институте, Институте агроэкологии — филиале Южно-Уральского государственного аграрного университета, Уральском институте бизнеса и управления, Уральском финансово-юридическом институте, Санкт-Петербургском институте экономики, культуры и делового администрирования и Экономико-правовом институте. Также полностью аккредитации лишился Алтайский экономико-юридический институт.

Читайте также: Псевдовузы уйдут с образовательного поля России — Рособрнадзор

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель руководителя Рособрнадзора Александр Бисеров заявил, что «проверки вузов, в отношении которых есть основания полагать, что они неспособны обеспечить должное качество образования, будут продолжены — подобные псевдовузы окончательно уйдут с образовательного поля нашей страны».