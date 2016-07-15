Ярославль, 15 июля, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Ярославская область обратится в Минтруд России и Российский Фонд социального страхования с просьбой о выделении дополнительных средств на санаторно-курортное лечение, отдых и оздоровление инвалидов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

инвалидная коляска

По данным департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области, в регионе растет потребность в санаторно-курортном лечении, реабилитации и отдыхе инвалидов I группы с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и органов зрения. В настоящее время на учете в органах соцзащиты состоят 226 человек, имеющих такой статус и ожидающих своей очереди на лечение.

В 2016 году на эти цели в областном бюджете предусмотрено 8 миллионов рублей. Для обеспечения заявленной потребности в следующем году необходимо увеличить эту сумму примерно в 2 раза.

При этом в текущем году в рамках ОЦП «Семья и дети Ярославии» планируется оздоровить в лагерях разных форм отдыха не менее 13 тысяч детей, в том числе около ста детей-инвалидов и порядка двух тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Также 125 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья получат путевки по итогам конкурса социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления.

«Очень важно, чтобы бюджетные средства, выделяемые на эти цели, были использованы максимально эффективно. Люди должны иметь возможность улучшить состояние своего здоровья, получить качественное обслуживание. И, конечно, непременным условием отдыха инвалидов, особенно детей, является обеспечение всех требований безопасности», — прокомментировал губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.