Ницца, Франция, 15 июля, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Сапёры в ходе спецоперации по разминированнию грузовика в городе Ницце (Франция), в котором накануне, 14 июля, произошёл террористический акт, взорвали свёрток, вызвавший у них подозрение, пишет газета Nice Matin.

secur.ru Сапёр

Грузовой автомобиль был припаркован на шоссе. В доме, неподалёку от которого припаркован грузовик, проходит обыск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, в День взятия Бастилии в Ницце произошёл крупный теракт: погибли 84 человека, более ста — ранены, 18 человек находятся в больницах в критическом состоянии.

Трагедия произошла вечером 14 июля на Английском мосту. В Ниццу сегодня, 15 июля, прибыл президент Франции Франсуа Олланд, объявивший, что режим чрезвычайного положения, который был введён во стране, продлится ещё три месяца.

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