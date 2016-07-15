Ростов-на-Дону, 15 июля, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Пострадавшим от непогоды, которая накрыла Ростов-на-Дону 30 июня, окажут материальную помощь. На сегодняшний день в горадминистрацию поступили заявления на получение выплат от 200 человек. Об этом ИА REGNUM 15 июля сообщили в администрации областного центра.

rostov-gorod.ru Последствия непогоды

Деньги будут выделены из резервного фонда городской казны. Их направят тем горожанам, чьи дома и имущество первой необходимости пострадали от ливня и шквалистого ветра.

Напомним, что ростовскими властями было принято решение о выделении 500 тыс. рублей родным погибшей во время ливня 14-летней девочки, 200 тыс. рублей получили травмированные во время разгула стихии ростовчане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня из-за непогоды в городе был введен режим ЧС. Ливень затопил практически весь центр донской столицы. Наиболее сложная ситуация была на Привокзальной площади, в результате чего движение поездов и автобусов пришлось приостановить.

Кроме того, порывами ветра повалило десятки деревьев, произошло около 40 дорожных аварий, без света оставались сотни горожан.

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