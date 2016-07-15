Берлин, 21 января, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Новое слово «scholzing» придумали в немецких социальных сетях, оно образовано от фамилии канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Согласно расшифровке этого нового термина, «scholzing» означает: «сообщать о благих намерениях только для того, чтобы найти любые разумные способы отсрочить их осуществление».

Напомним, ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Шольц заявил президенту США Джо Байдену, что танки Leopard будут отправлены киевскому режиму, только если США также начнут поставлять танки Abrams.

Впоследствии представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт опроверг это сообщение.

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