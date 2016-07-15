Пермь, 15 июля, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Географы Пермского государственного научно-исследовательского института (ПГНИУ) создали первый в России региональный Атлас опасных гидрометеорологических явлений Прикамья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе университета.

agroxxi.ru Метеорологическая карта

С помощью Атласа специалисты могут выявлять территории, наиболее подверженные природным катаклизмам, и оперативно реагировать на возможные ураганы, смерчи, наводнения.

Ученые ГИС-центра, кафедры картографии и геоинформатики географического факультета Пермского университета провели анализ космических снимков и огромного массива данных — результатов своих многолетних исследований в области мониторинга, моделирования и картографирования.

Особое внимание эксперты уделили опасным метеорологическим и гидрологическим явлениям, таким как засухи, лесные пожары, ветровалы и наводнения, которые встречаются в Пермском крае. В Атласе можно увидеть, как они распределяются по времени возникновения и по территориям, их частотность и потенциальную опасность.

Ученые включили в Атлас подробную физико-географическую характеристику Пермского края и современные общегеографические карты. Некоторые из них, например, карты снежного покрова, созданы впервые. С помощью него все желающие также могут увидеть климатический и гидрологический режим территории Прикамья. Для этого географы использовали данные наблюдений с метеостанций Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за период 1971—2000 годов.

В ближайшее время электронная версия издания будет опубликована на сайте ГИС-центра ПГНИУ и в Научной электронной библиотеке РФ.