Ярославль, 15 июля, 2016, 14:33 — ИА Регнум. В центре Ярославля появилось удивительное граффити, которое вполне может стать новым арт-объектом города. На стене старой трансформаторной будки запечатлен вид на Ярославль начала XIX века с высоты птичьего полета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото Яна Левина Граффити в Ярославле, деталь

Идея превратить изуродованную неумелыми подростковыми рисунками подстанцию в красивое панно принадлежит ярославскому блогеру, краеведу и путешественнику, автору книги «Сто деталей Ярославля» Яну Левину. Ее воплощением в жизнь занимался художник Иван Человеков.

«В качестве рисунка я взял реконструкцию исторического облика Ярославля начала XIX века, выполненную, если я не ошибаюсь, в нашем музее-заповеднике в середине века 20-го. Году этак в 2009мне подарили её, выполненную на холсте, она висит у меня над кроватью», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Ян Левин.

Украсив трансформаторную будку рядом со своим домом, ярославец надеется, что «культурное» граффити облагородит район и снизит уровень преступности в отдельно взятом уголке Ярославля.

«Окна моей кухни выходят на задний двор, где стоит подстанция. Особо её никому не видно — уголок укромный, на него выходят только мои окна и окна еще двух-трех квартир. Её разрисовали мазнёй подростки. Меня это расстраивало, так как я не люблю мазню, а еще являюсь сторонником так называемой Теории разбитых окон.

Если вкратце, она гласит, что мелкие правонарушения являются прямым фактором, влияющим на совершение более тяжелых. «Если в здании разбито одно стекло, и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна». Мазня на улицах — это как раз такое первое разбитое окно», — считает Ян Левин.

Ярославец отмечает, что счел своим долгом попытаться изменить окружающую действительность и вместо уродливых рисунков нанести на будку красивое историческое граффити. Результатом он остался чрезвычайно доволен.

«Великолепная работа, у которой можно вести экскурсии и приводить детей на уроки краеведения. От осадков и солнца она покрыта яхтным лаком и должна продержаться много лет. В любую погоду, в любое время дня, с высоты птичьего полета под сенью гербов Империи, из расступившихся облаков нам открывается величественный старинный Город», — резюмирует Ян Левин.