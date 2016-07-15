Ростов-на-Дону, 15 июля, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Неравнодушные ростовчане соболезнуют родным и близким жертв теракта, который произошёл в Ницце. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 июля, у здания Почетного консула Французской Республики в Южном федеральном округе легли первые живые цветы с траурной лентой.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Здание Почетного консула Французской Республики в ЮФО

Булатова Екатерина ИА REGNUM Цветы скорби

Артур Ч. стал первым, кто пришёл к зданию, чтобы выразить свое сочувствие и скорбь. «Я был во Франции, пять лет назад три дня провёл в Париже, и мне понравилось. Ни друзья, ни родные в эти дни там не отдыхают. Чем больше людей будут совершать человеческие поступки, тем мир станет добрее. Я узнал о теракте так же, как и все, — из сводок новостей», — поделился горожанин.

Оставив гвоздики у здания, расположенного на улице Журавлева, 37, ростовчанин отправился в кафедральный собор во имя Рождества Пресвятой Богородицы. В храме Артур Ч. поставил свечи за упокой погибших и за здравие выживших.

Провести внутреннее мероприятие намерены работники ростовской региональной культурно-просветительской общественной организации «Альянс Франсез — Ростовская область». К зданию пока цветы никто не принёс, но к вечеру возможен наплыв горожан, не исключают сотрудники культурного и языкового центра. «В социальных сетях соболезнования представители уже выразили», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор «Альянс Франсез» Вивьен Фуке.

Напомним, что супруги из Ростова-на-Дону стали очевидцами трагедии, которая произошла на Английской набережной в Ницце. Видеокадры в социальной сети выложила ростовчанка Анна Самойлова, которая вместе со своей семьей ужинала в одном из ресторанов недалеко от места ЧП.

Подробнее: Супруги из Ростова-на-Дону стали очевидцами теракта в Ницце

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия в Ницце произошла во время празднования Дня взятия Бастилии. В толпу людей въехал грузовик. Проехав сотни метров по живым людям, водитель открыл огонь на поражение. В результате теракта погибли более 80 человек, десятки людей получили ранения и травмы. Среди жертв теракта много детей.