Москва, 15 июля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Два классических фильма Вуди Аллена вновь покажут на большом экране в преддверии выхода в прокат его новой картины «Светская жизнь». Фильм появится в кинотеатрах России 21 июля, а 16 и 17 июля в московском «Пионере» зрители увидят «Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить» 1972 и «Пурпурную розу Каира» 1985.

Цитата из к/ф «Пурпурную розу Каира». реж Вуди Аллен. 1985. США В кинотеатре

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе кинотеатра, «Светскую жизнь» в «Летнем Пионере» в Парке Сокольники покажут 20 июля, на день раньше официальной премьеры.

Американский кинорежиссёр Вуди А́ллен также широко известен как актёр-комик, продюсер, автор многочисленных рассказов и пьес. Мастер авторского кино, он стал четырёхкратным обладателем премии «Оскар», заслужив любовь публики своими остроумными комедиями.

Цитата из к/ф «Пурпурную розу Каира». реж Вуди Аллен. 1985. США Неожиданная встрча

«Тот редкий случай, когда «юмор ниже пояса» и «юмор выше пояса» связаны, словно бы это поясок песочных часов… И плавно перетекают друг в друга. Сам режиссёр, ставший классиком авторского интеллектуального (но популярного) кино, вращается вокруг чуть шаржированной версии своей личности и личных проблем… Как и в стенд-апе, здесь сценический персонаж дружеский шарж на себя реального. Темы: «еврейство», «жизнь интеллектуала», «секс и большой город», «психоаналитики и художники», «любовь и смерть»… ну и всё такое прочее. Для многих этот выдающийся кинематографист олицетворяет собою самую яркую попытку «трагикомического смеха» в современном кино. И даже если для некоторых (а я отношусь к этому числу) фильмы его кажутся вторичными, скучными и неоправданно высоко оцененными. Что ж… Мировые критики и зрители — решили иначе. Существует большая и стойкая аудитория поклонников режиссёра, которая ценит его стиль и талант.

В ретроспективах, кроме всего прочего, интересно обращать внимание на разницу во взглядах на жизнь в разные десятилетия (отношение к тому же сексу, человеческим отношениям, политике) и на становления самого стиля мастера. Кинематографист признаёт влияние Бергмана, например. Бергман снял, впрочем, единственную комедию и то не очень смешную… Будем надеяться, что юмор и «хуцпа» гениального режиссёра поможет нам справляться с мелкими ненастьями существования», — делится мнением кинообозреватель ИА REGNUMДмитрий Тёткин.

Комедия «Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить» — третий фильм Вуди Аллена. Эта «неполиткорректная» история о сексе и отношениях, неврозах и комплексах, а также о дикой человеческой природе, которую невозможно укротить с помощью культуры и морали, пародирует и высмеивает массовые, по большей части ханжеские представления о сексуальности. Фильм состоит из нескольких эпизодов. Каждый эпизод — ответ на один из вопросов на тему сексуальной жизни. В некоторых из них Вуди Аллен сыграл сам.

Цитата из к/ф «Всё, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить». реж Вуди Аллен. 1972. США Жаркий поцелуй

Фантастическая мелодрама «Пурпурная роза Каира» — один из самых любимых фильмов самого Алена. 30-е годы, в США Великая депрессия. Скромная официантка Сесилия пытается убежать от жестокой реальности, наслаждаясь фильмами в кинотеатре. Однажды случается чудо: ее кумир Том Бакстер, «Мистер Совершенство», сходит с черно-белого экрана в зрительный зал прямо к обезумевшей от счастья Сесилии… Пронзительная история о тонкой грани между реальностью и вымыслом, бегстве от повседневности и крахе иллюзий, о драматичном столкновении кино и жизни навеяна Голливудом 20-х и 30-х годов. Фильм получил массу наград, среди которых премии «Золотой глобус», BAFTA, приз «Фипресси» Каннского кинофестиваля.

Оба фильма будут показаны с 35-миллиметровой пленки на английском языке с русскими субтитрами — в рамках программы «Наконец-то в кино». Каждый месяц в течение одних выходных на большой экран кинотеатра «Пионер» выходит подборка классических фильмов, объединенных общей темой, стилем или именем режиссера. Ранее эти картины в российский прокат не выходили.