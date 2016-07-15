Москва, 15 июля, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Субъектам РФ предлагают дать право вводить ограничения вплоть до запрета на розничную продажу алкогольной продукции, включая слабоалкогольные энергетики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Еврейской автономной области.

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Попытки субъектов РФ самостоятельно ограничить продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков в рамках своих полномочий признаны судебными органами противоречащими федеральному законодательству, отмечают авторы законопроекта. Согласно решениям судов, закон не наделяет органы госвласти субъекта РФ полномочиями на введение запрета на розничную продажу отдельных видов алкогольной продукции, а предусматривает лишь право регионов устанавливать дополнительные ограничения по отношению к уже существующим федеральным ограничениям. В то же время судами принимались и противоположные решения, предусматривающие, что установленный региональными властями запрет розничной реализации слабоалкогольных энергетиков не противоречит федеральному законодательству.

В связи с этим законопроект предусматривает, что органы госвласти регионов вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции и слабоалкогольных тонизирующих напитков, в том числе — полный запрет на розничную продажу алкоголя продукции и слабоалкогольных энергетиков. Законопроект также дает определение слабоалкогольного тонизирующего напитка — это «алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 1,2 до 9% объема готовой продукции, содержащая кофеин или другие тонизирующие вещества (компоненты) в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека».

«Принятие законопроекта исключит неоднозначность толкования положений федерального закона в части реализации субъектами РФ полномочий по установлению дополнительных ограничений розничной продажи одного из видов алкогольной продукции — слабоалкогольных тонизирующих напитков», — полагают авторы инициативы. Серьезная опасность распространения слабоалкогольных энергетиков признана на самом высоком уровне, указывают депутаты Еврейской АО. «Установлено, что такие напитки пагубно влияют на сердечно-сосудистую систему, при потреблении кофеина вперемешку с алкоголем велик риск развития кофеино-алкогольной дегидратации (обезвоживания)», — полагают инициаторы законопроекта.