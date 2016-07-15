Оренбург, 15 июля, 2016, 14:16 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области с 15 июля вводится режим чрезвычайной ситуации. Введение указом главы региона спецрежима продиктовано необходимостью консолидировать силы для борьбы с саранчовыми вредителями и последствиями поражения сельскохозяйственных культур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Главам городских округов и муниципальных районов Оренбургской области рекомендовано принять неотложные меры по снижению негативных последствий, провести мероприятия по обработке площадей сельскохозяйственных культур против особо опасных вредителей.

В своем указе губернатор поручил образовать штаб по организации помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Оренбургской области, пострадавшим от вредителей. В состав штаба крое губернатора вошли руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Оренбургской области Бисембэ Балгужинов, начальник Пограничного управления ФСБ РФ по Оренбургской области Владимир Бобров, первый заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Григорий Захаров, начальник Оренбургской таможни Владимир Кильдяшев, врио заместителя начальника полиции УМВД РФ по Оренбургской области Дмитрий Крюков, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области Александр Мартынов, генеральный директор ГУП Оренбургской области «Международный аэропорт «Оренбург» Сергей Мордвинцев, министр финансов Оренбургской области Татьяна Мошкова, заместитель начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области Сергей Рыжов.

Напомним, что еще весной специалисты давали неблагоприятный прогноз по саранчовым на территории области. На конец июня обследование по личинкам вредителей проведено на площади 211,1 тыс. га. На заселенной площади 86,7 тыс. га средняя численность личинок составила 4,1 экз. на кв. м. Максимальная численность — 40 экз. на кв. м выявлена в Асекеевском районе на площади 150 га (азиатская саранча). На приобретение средств защиты растений из бюджета области в 2016 году выделено 25 млн рублей.

Добавим, на протяжении последних пяти лет почти на всей территории Оренбуржья отмечалось нашествие саранчовых вредителей на посевы сельскохозяйственных культур. Особо трудным был 2012 год, когда площадь гибели сельхозкультур составила 114,6 тыс.га. С целью недопущения подобной ситуации в 2013 году на борьбу с саранчовыми было выделено 206,9 млн рублей. Площадь обработки составила 550 тыс.га. Это сразу дало свои результаты: площадь гибели сельхозкультур сократилась сразу до 30,5 тыс.га.

В 2014 году на борьбу с саранчовыми было затрачено 188,1 млн рублей. Площадь обработки составила 415,1 тыс. га, а площадь гибели о саранчовых — 300 га.

В 2015 году обработано 238,3 тыс. га, на что затрачено 92,9 млн рублей. Площадь гибели посевов от саранчовых составила 200 га.

Таким образом, благодаря привлеченным средствам и своевременной организации работ по ликвидации саранчовых вредителей, гибель сельскохозяйственных культур от саранчи за последние три года минимальная.

Напомним, в 2015 году режим ЧС из-за саранчи вводился с 19 июня.