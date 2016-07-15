Севастополь, 15 июля, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Разработчики Генерального плана Севастополя прогнозируют, что к расчетному 2035 году численность населения города вырастет до 511 тысяч человек. Специалисты убеждены, что важно сохранить компактность города, «сбалансировав» густонаселенные спальные районы новым жилым массивом в срединной части Севастополя. Об этом говорилось 14 июля в ходе очередного этапа обсуждения концепции Генплана Севастополя, передает корреспондент ИА REGNUM.

belveder.name Жилая застройка Севастополя

«Прогнозный расчет численности города к 2035 году составит 511 тыс. человек. Это означает, что примерно пять тысяч человек переезжает сюда каждый год. Под эту цифру мы рассчитываем и жилищное строительство», — сказал проектировщик Андрей Гнездилов.

«Мы считаем принципиальным сохранять компактность города, не давать ему разрастаться. Потому что сегодняшнее количество населения и данные экономического роста требуют компактности, — сказал Гнездилов. — Это значит «рыхлый город», и не нужно «растаскивать территорию». Иначе невозможно разумным финансированием обеспечить транспортный каркас и инженерные структуры».

Исходя из этого тезиса, важным элементом генплана является функциональное зонирование и перенос «центра тяжести» жилищного строительства на срединную часть города — в район Красной Горки вблизи железнодорожного вокзала, на площади около 300 га.

Тем самым, считают проектировщики, будут сбалансированы густонаселенные территории в районах проспекта Октябрьской Революции (в Гагаринском районе) и линии вдоль проспекта Генерала Острякова (в Ленинском районе). «Нас ждет толчок развития ныне депрессивной Корабельной стороны».

Специалисты констатировали, что существующий транспортный каркас не может обслужить систему расселения. Генпланом запланировано строительство транспортной рокады, в том числе мостовых переходов, двухуровневых сооружений, реконструкция дорог.

«Мы видим Севастополь как амфитеатр, обращенный к морю, где море — это сцена, а морские террасы образуют огромный амфитеатр. Эту особенность необходимо учитывать в развитии города».

Отмечено, что две трети береговой линии города, а это 86 км, недоступны для посещения. Разработчики планируют увеличить доступность побережья за счет переноса «Севморзавода» и воинских частей, большей открытости побережья путем создания сплошной набережной — туристической линии от Приморского бульвара, через «Херсонес Таврический» до мыса Херсонес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первоначальной концепции предлагалось развивать массовое жилищное строительство на Северной стороне Севастополя, что вызвало критику со стороны правительства.

Создание Генплана Севастополя предусмотрено Федеральной целевой программой (ФЦП) развития Крыма и Севастополя. Разработчиком генплана определен ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт генплана Москвы».

В апреле губернатор Севастополя Сергей Меняйло заявлял о возможной реализации масштабного проекта развития Севастополя «Новый Крым». Концепция подразумевала застройку двух тысяч гектаров неосвоенной территории Севастополя. Подразумевалось, что численность населения Севастополя вырастет до одного миллиона человек.

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