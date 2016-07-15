Москва, 15 июля, 2016, 14:07 — ИА Регнум. В 2015 году отмечен рост налоговых поступлений в бюджет, взимаемых со сферы малого предпринимательства. Это хороший сигнал, заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным по вопросу о государственной поддержке малого предпринимательства, сообщается на сайте контрольного органа.

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«Более того, есть регионы, где уровень и создания субъектов малого и среднего бизнеса, и поступления налоговых платежей существенно превышают среднероссийский уровень. Я бы к таким регионам по малому бизнесу отнесла Белгородскую область, Саратовскую область, Новгородскую область, где количество объектов малого бизнеса превышает за последние пять лет 40% — это серьезное движение вперед. Что касается индивидуального предпринимательства, которое тоже в эту когорту попадает, здесь абсолютными лидерами являются крупные города — Москва и Санкт-Петербург и Ленинградская область», — отметила Голикова.

По данным контрольного органа, в «теневом секторе» экономики заняты 14,8 млн предпринимателей. «И вот как раз на самом деле патентная система и призвана выводить из теневого сектора самозанятых граждан. Когда в 2013 году ее вводили, в том виде, в котором она сейчас существует, она не давала того эффекта, который она дала за последние периоды своего существования. Я имею в виду сейчас 2015 год по сравнению с 2014-м, потому что это чувствительные года, в том числе с точки зрения развития экономики», — отметила глава Счетной палаты. По мнению Голиковой, вывод предпринимателей из тени может принести бюджету порядка 40 млрд руб. дополнительных доходов.

При этом, по словам главы контрольного органа, количество граждан и предпринимателей, которые работают по патентной системе, за 2015 год увеличилось на 84%. «Отрадно отметить, что это Крымский федеральный округ. Там понятно, почему: установлена ставка 1%. А, скажем, город Москва и Московская область, — ставка 6%. Но все равно эти три региона в общей совокупности по патентной системе налогообложения — это 53,9%. Это существенно. В основном, конечно, это розничная торговля», — сказала Голикова.

По ее словам, на поддержку малого предпринимательства из федерального бюджета было направлено 39 млрд руб., поддержку получили 250 тыс. предпринимателей. В целом, глава Счетной палаты оценила существующие механизмы господдержки малого предпринимательства, реализуемые за счет средств федерального бюджета, как «в целом эффективные».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на совещании по вопросам экономики обратился к правительственным чиновникам с предложением принять меры по легализации деятельности примерно 30 миллионов россиян, занятых в так называемом теневом секторе экономики. В первую очередь речь идет о механиках, строителях, ветеринарах и стоматологах.