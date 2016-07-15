Москва, 15 июля, 2016, 14:02 — ИА Регнум. В Москве три человека получили увечья при выполнении ремонтных работ с кабелем в котловане. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД столицы, причины произошедшего выясняет специальная комиссия.

stroimeh.ru Котлован

«Взрыва не было. Был хлопок, который произошел, скорее всего, из-за несоблюдения техники безопасности», — отметили в ведомстве.

Комментируя ЧП в котловане, глава комиссии по безопасности Московской Городской Думы Инна Святенко («Единая Россия») сообщила, что необходимо дождаться результатов следствия. «Делать выводы пока рано. Обычно после таких происшествий происходит серьезное обследование и анализ ситуации», — отметила депутат.

По ее словам, причины бывают разные: либо техническая, «когда высока степень износа техники или использовались некачественные материалы», либо человеческая, когда человек «что-то сделал не так». Святенко подчеркнула, что комиссия парламерта будет внимательно анализировать произошедший хлопок в котловане.

«Есть специальные контрольные органы: технадзор и другие инстанции, которые будут разбираться в происшедшем. Если пострадавшие получили серьезные травмы, будет возбуждено уголовное дело», — заключила Святенко.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, инцидент в котловане на Госпитальной улице столицы произошел поздно ночью 15 июля. Пострадали три человека, два из них госпитализированы.