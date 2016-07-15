Вашингтон, 15 июля, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Популярный телесериал «Игра престолов» претендует на престижную американскую премию «Эмми» в 23 категориях, список всех номинантов опубликован на официальном портале мероприятия.

Цитата из к/ф «Игра престолов». реж Алан Тейлор. 2011. США Лена Хиди

Драма, шесть сезонов которой уже вышли на экраны, стала лидером этого года среди других картин по числу номинаций. В частности, жюри вновь предстоит определить, является ли сага лучшим драматическим сериалом года.

На счету сериала, основанного на цикле романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», уже 26 статуэток «Эмми» за предыдущие годы. Так, в 2015 году лента получила звание «Лучший драматический сериал», а также награды за лучший сценарий и режиссуру. Питер Динклэйдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера, был признан лучшим актером второго плана.

В минувшем году «Игра престолов» претендовала на «Эмми» в 24 категориях, лидируя по этому показателю среди других картин. В 2016 году американская телеакадемия вручит Emmy Awards в 68-й раз. Торжественная церемония состоится 18 сентября.