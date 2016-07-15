Екатеринбург, 15 июля, 2016, 13:55 — ИА Регнум. В Свердловской области суд обязал продавца «Kirby» вернуть пенсионерке 91 тысячу рублей. Жительница города Артёмовского приобрела пылесос в сентябре 2015 года, вместе с покупкой на её имя оформили кредитный договор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облсуда.

stevepb Пылесос

Установлено, что сотрудник фирмы чистил ковры в квартире женщины и тем самым рекламировал пылесос. За пять часов он несколько раз предлагал ей купить товар. Покупательница почувствовала себя плохо и, желая быстрее избавиться от навязчивого продавца, приобрела пылесос.

А на следующий день дама выяснила, что приобрела не новый пылесос. Кроме того, агрегат был очень тяжелым и сильно шумел в процессе работы. Женщина пожаловалась на ООО «Чистый дом» в полицию, а там её направили в суд.

Через Артёмовский городской суд дама потребовала расторгнуть договор купли-продажи и кредитный договор, а также обязать продавца вернуть деньги за пылесос. Суд удовлетворил её требования частично — кредит ей всё-таки придётся выплачивать. Истица осталась недовольна этим, однако Свердловский областной суд оставил решение в силе.

«По закону товар, купленный в кредит, в случае его ненадлежащего качества можно вернуть, а вот избавиться от ссуды вместе с расторжением договора купли-продажи — невозможно. Гражданин, подписывая кредитный договор, заключает с банком сделку и соглашается на определенные условия. Получив деньги от продавца, заемщик сможет погасить долг перед банком, правда с выплатой процентов, на которые он согласился», — пояснили в облсуде.

Отметим, это не первый случай возврата денег за пылесосы. В апреле челябинка смогла отсудить 80 тысяч рублей. А в курганской Шумихе в 2015 году суд расторг не только договор купли-продажи, но и кредитный договор.