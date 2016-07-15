Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 июля, 2016, 13:51 — ИА Регнум. С 13 по 18 июля 2016 года в Переславле-Залесском и Ростове Великом проходит 15 юбилейный фестиваль воздухоплавателей «Золотое кольцо России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по туризму Ярославской области.Фестиваль воздухоплавателей проводится на Ярославской земле с 2002 года. В его рамках можно совершить увлекательные воздушные путешествия, принять участие в процессах подъёма и сборки теплового аэростата, или просто полюбоваться, как он поднимается в небо и парит.

ИА REGNUM

«Фестиваль очень популярен не только в Ярославской области, но и за ее пределами. Ежегодно количество гостей увеличивается. Люди приезжают со всей России: Владивосток, Урал и Зауралье, Поволжье, Центральный регион. В этом году в фестивале принимают участие 18 аэростатов, но все равно мест для полетов для всех желающих не хватает», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM президент Федерации воздухоплавания Ярославской области Дмитрий Корякин.

Вечером 16 июля в рамках фестиваля в Центре туризма и отдыха «Русский парк» Переславля-Залесского пройдет Воздушная фиеста. На этом празднике столкнутся три стихии: воздух, огонь и ветер, а для усиления эффекта организаторы добавят к ним еще музыку, ритм и цвет.

Самые маленькие участники праздника смогут написать открытку пилоту и нарисовать аэростат своей мечты. В программе фиесты значатся латиноамериканские и испанские песни, выступление участников барабанного проекта «STARBUKA BONGO-BONGO», неоновое шоу «AURUM». А с наступлением темноты гости и участники фестиваля увидят удивительное зрелище — «Ночное свечение аэростатов».