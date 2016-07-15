Самара, 15 июля, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Самарский областной суд 14 июля подтвердил правомерность решения Октябрьского районного суда, наложившего административные штрафы на ООО «Метида», его должностное лицо в размере 200 тыс. рублей и 8 тыс. рублей соответственно за рекламную акцию «Розги ученические. Внедряем знания». Об этом сообщила пресс-служба УФАС региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Франсиско де Гойя. Сцена в школе. 1780

Напомним, 25 декабря 2015 года комиссия Самарского УФАС пришла к выводу о нарушении ООО «Метида» законодательства о рекламе. Реклама ученических розог была признана побуждающей к совершению противоправных действий, а также призывающей к насилию и жестокости.

«Директор общества попытался оспорить 8-тысячный штраф сначала в Октябрьском районном суде, а затем в Самарском областном суде, но оба раза безрезультатно. Обе инстанции подтвердили законность и обоснованность постановления Самарского УФАС России и отказали заявителю в удовлетворении требований», — пояснили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самаре после вмешательства прокуратуры в сентябре 2015 года книготорговая фирма прекратила рекламировать ученические розги как средство мотивации школьников.

Прокуратура проверила законность проведения сетью книжных магазинов, реализующей учебники и художественную литературу, рекламной акции «Розги ученические. Внедряем знания». Было установлено: перед началом учебного года на рекламных баннерах и афишных досках областного центра были размещены плакаты о продаже книготорговой сетью «Метида» продукции «Розги ученические» стоимостью 99,90 рубля.

В магазинах к изделию из прутьев деревьев прилагалась инструкция по применению, предлагающая «с небольшой силой приложить его к нуждающемуся в воспитании, повторить нужное количество раз».

Надзорный орган выявил, что реклама с изображением розог не соответствует требованиями Федерального закона «О рекламе», поскольку содержит призыв к насилию над детьми.

В связи с изложенным прокурор Самары внес представление об устранении нарушений закона в адрес директора ООО «Метида-ОПТ». По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования фирма приняла меры к ликвидации рекламной продукции, 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Торговля розгами была прекращена.